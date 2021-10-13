В поездах будут принимать бумажные и электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине с 21 октября в поездах будут принимать бумажные и электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский, передает корреспондент УНН.
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"Как именно будет работать механика после 21 октября. При посадке на поезд каждый проводник проверяет билет и паспорт. К этому добавится еще проверка соответствующего документа, из того перечня, который указан в постановлении... Сертификат (о вакцинации - ред.) может быть как бумажный, так и предъявлен в (приложении - ред.) "Дія", - рассказал Перцовский.
Детали
То есть, по его словам, все средства - и бумажные, и электронные - будут приниматься.
"Если у пассажира этого сертификата нет, то достаточно иметь подтверждение прохождения ПЦР-теста, или экспресс-тест", - добавил Перцовский.
Дополнение
Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Также в Министерстве здравоохранения разъяснили, какие документы необходимы для поездок в регионы с "желтым" и "красным" уровнем эпидопасности с 21 октября.