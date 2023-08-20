У повномасштабній війні рф вбила в Україні вже 503 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку повномасштабної війни росіяни вбили в Україні 503 дитини. Про це йдеться в інформаційному повідомленні Офісу Генерального прокурора України, повідомляє УНН.
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«Більше ніж 1618 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 20 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1115 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні ОГПУ.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Деталі
За даними ОГПУ, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 299, Київській - 129, Херсонській - 121, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
Протягом доби: 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка та ще 15 дітей віком від 1 до 14 років отримали поранення.
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