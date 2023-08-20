В полномасштабной войне рф убила в Украине уже 503 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала полномасштабной войны россияне убили в Украине 503 ребенка. Об этом говорится в информационном сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, сообщает УНН.
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«Более 1618 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 20 августа 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 503 ребенка погибли и более 1115 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении ОГПУ.
Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Детали
По данным ОГПУ, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 485, Харьковской - 299, Киевской - 129, Херсонской - 121, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 95, Черниговской - 71, Луганской - 67.
В течение суток: 19 августа в результате вражеского обстрела центральной части города Чернигов погибла 6-летняя девочка и еще 15 детей в возрасте от 1 до 14 лет получили ранения.
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