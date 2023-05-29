У Повітряних Силах натякнули на роботу Patriot під час денної ракетної атаки на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат натякнув, що під час денної ракетної атаки у Києві працювала система Patriot, пише УНН з посиланням на його промову в ефірі національного телемарафону.
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Речник Повітряних Сил ЗСУ пояснив, що якщо у столиці збили російські ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, що по балістичних цілях працював Patriot.
Ігнат додав, що всі маршрути окупантам давно відомі. Зокрема, росіяни хочуть ускладнити роботу української ППО, тому почали активно використовувати керовані авіабомби та С-300.
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“Це все через те, що є дефіцит озброєння, яке, зокрема, вони пустили сьогодні вночі по Україні. Це крилаті ракети, далекобійні, високоточна зброя, балістичні ракети – в них цього мало”, – зазначив Ігнат.
Доповнення
Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки. Так начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відреагував на черговий масований обстріл і додав, що "наша відповідь не забариться".
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час останньої атаки 29 травня, коли було атаковано у тому числі і Київ, російськими військами випущено до 10 ракет "Іскандер".