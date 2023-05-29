В Воздушных Силах намекнули на работу Patriot во время дневной ракетной атаки на Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат намекнул, что во время дневной ракетной атаки в Киеве работала система Patriot, пишет УНН со ссылкой на его речь в эфире национального телемарафона.
Детали
Спикер Воздушных Сил ВСУ объяснил, что если в столице сбили российские ракеты "Искандер-М", то можно сделать вывод, что по баллистическим целям работал Patriot.
Игнат добавил, что все маршруты оккупантам давно известны. В частности, россияне хотят усложнить работу украинской ПВО, поэтому начали активно использовать управляемые авиабомбы и С-300.
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“Это все из-за того, что есть дефицит вооружения, которое, в частности, они пустили сегодня ночью по Украине. Это крылатые ракеты, дальнобойные, высокоточное оружие, баллистические ракеты – у них этого мало”, – отметил Игнат.
Дополнение
Очередная попытка террористических действий рф в очередной раз потерпела поражение. Так начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов отреагировал на очередной массированный обстрел и добавил, что "наш ответ не заставит себя ждать".
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер".