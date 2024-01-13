У Повітряних силах попередили про запуск ракет "Кинжал"
Київ • УНН
Раніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
У Повітряних силах заявили про пуски ракет "Кинжал", передає УНН.
Пуск ракет "Кинжал"
Раніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв