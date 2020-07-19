У потрійному ДТП у Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Внаслідок зіткнення легкових автомобілів у Харкові до лікарні із тілесними ушкодженнями доставлені п'ятеро осіб, двоє з яких - діти 3 та 7 років. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Аварія сталася 19 липня близько 12:20 по вулиці Шевченка.
Поліцейські попередньо з'ясували, що 60-річний водій автомобіля Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустив зіткнення з транспортним засобом Hyundai під керуванням 40-річного чоловіка.
Внаслідок удару Hyundai зіткнувся з автівкою Honda, яка рухалася позаду у попутному напрямку.
Водій Daewoo, а також водій Hyundai із 35-річною дружиною та синами 3 та 7 років які знаходилися в автомобілі, отримали травми та були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зареєстроване у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Слідчим вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, на варшавській трасі під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми.