У потрійному ДТП у Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них - діти

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Внаслідок зіткнення легкових автомобілів у Харкові до лікарні із тілесними ушкодженнями доставлені п'ятеро осіб, двоє з яких - діти 3 та 7 років. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Аварія сталася 19 липня близько 12:20 по вулиці Шевченка.

Поліцейські попередньо з'ясували, що 60-річний водій автомобіля Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустив зіткнення з транспортним засобом Hyundai під керуванням 40-річного чоловіка.

Внаслідок удару Hyundai зіткнувся з автівкою Honda, яка рухалася позаду у попутному напрямку.

Водій Daewoo, а також водій Hyundai із 35-річною дружиною та синами 3 та 7 років які знаходилися в автомобілі, отримали травми та були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зареєстроване у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Слідчим вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, на варшавській трасі під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми.

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