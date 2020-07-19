В тройном ДТП в Харькове пострадали пять человек, среди них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате столкновения легковых автомобилей в Харькове в больницу с телесными повреждениями доставлены пять человек, двое из которых - дети 3 и 7 лет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Авария произошла 19 июля около 12:20 по улице Шевченко.
Полицейские предварительно выяснили, что 60-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Hyundai под управлением 40-летнего мужчины.
В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении.
Водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с 35-летней женой и сыновьями 3 и 7 лет, которые находились в автомобиле, получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украина", - отметили в полиции.
Напомним, на варшавской трассе под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в результате аварии три человека получили травмы.