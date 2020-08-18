У поточному футбольному сезоні Україна здобула 7,2 бали у таблиці УЄФА

На єврокубкових етапах з одного матчу в основній сітці після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією за перемогу в ігровий час дають три очки, за нічию - два й за поразку - одне. Таким чином, навіть невдача з італійцями у півфіналі "Ліги Європи" дозволила гірникам здобути один пункт, або 0,2 бала.

Загалом у поточному сезоні в активі "Шахтаря" 22 очки, "Динамо" має 6,5, у "Зорі" - 4, в "Олександріі" - 3, у "Маріуполя" - 0,5.

Отже, на рахунку України за підсумками сезону 36 пунктів, або 7,2 бала.

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Тож наша країна фінішувала на дев'ятій позиції у таблиці.

Нагадаємо, що після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру - дев'ята асоціація у таблиці коефіцієнтів УЄФА матиме єврокубкову квоту з п'яти клубів: двох - у Лізі чемпіонів (одного - у груповому раунді, одного - у третьому кваліфікаційному), одного - у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох - у Лізі конференцій УЄФА (одного - у третьому кваліфікаційному раунді й одного - у другому кваліфікаційному).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2021/2022.

Як повідомлялося в УНН, УЄФА обговорила з національними асоціаціями рестарт футбольних змагань.