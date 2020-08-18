В текущем футбольном сезоне Украина получила 7,2 балла в таблице УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. "Шахтер" проиграл "Интеру" (0:5) в "Лиге Европы" и выбыл из еврокубков, однако Украина при этом получила в копилку 0,2 балла. Об этом сообщает официальный сайт УАФ, передает УНН.
На еврокубковых этапах из одного матча в основной сетке после изменения схемы калькуляции в связи с пандемией за победу в игровое время дают три очка, за ничью - два и за поражение - одно. Таким образом, даже неудача с итальянцами в полуфинале "Лиги Европы" позволила горнякам получить один пункт, или 0,2 балла.
Всего в текущем сезоне в активе "Шахтера" 22 очка, у "Динамо" - 6,5, в "Зари" - 4, в "Александрии" - 3, в "Мариуполя" - 0,5.
Итак, на счету Украины по итогам сезона 36 пунктов, или 7,2.
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Поэтому наша страна финишировала на девятой позиции в таблице.
Напомним, что после реформы еврокубков и внедрения с 2021 года третьего турнира - девятая ассоциация в таблице коэффициентов УЕФА будет иметь еврокубковую квоту из пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), один - в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два - в Лиге конференций УЕФА (один - в третьем квалификационном раунде и один - во втором квалификационном).
Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2021/2022 годов.
Как сообщалось в УНН, УЕФА обсудила с национальными ассоциациями рестарт футбольных соревнований.