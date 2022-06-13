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У порту Судану затонуло судно на якому біло 16 тисяч овець

У порту Судану затонуло судно на якому біло 16 тисяч овець

Київ • УНН

 • 154080 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Суданські чиновники повідомили, що в суботу ввечері біля узбережжя Судану в Червоному морі затонуло судно на якому було 16 тис. овець, що прямувало до Саудівської Аравії. Про це інформує телеканал Sky News Arabia, пише УНН.

Деталі

Судно “Badr 1” перевозило 15 800 голів овець, що перевищує його навантаження, затонуло вранці в неділю.

Один із чиновників підтвердив аварію та виживання екіпажу судна, пояснивши, що “затоплення корабля вплине на роботу порту”.

Посадовець вказав, що судно працювало з максимальним тоннажем 9 тисяч голів, і до нього були внесені зміни, щоб збільшити його тоннаж, зазначивши, що “це вперше на борту понад 15 тисяч голів, оскільки раніше він перевозив 12 тисяч”.

Нагадаємо

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