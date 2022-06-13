У порту Судану затонуло судно на якому біло 16 тисяч овець

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Судно “Badr 1” перевозило 15 800 голів овець, що перевищує його навантаження, затонуло вранці в неділю.

Один із чиновників підтвердив аварію та виживання екіпажу судна, пояснивши, що “затоплення корабля вплине на роботу порту”.

Посадовець вказав, що судно працювало з максимальним тоннажем 9 тисяч голів, і до нього були внесені зміни, щоб збільшити його тоннаж, зазначивши, що “це вперше на борту понад 15 тисяч голів, оскільки раніше він перевозив 12 тисяч”.

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