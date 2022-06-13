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19:03 • 15116 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 66101 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100557 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 79515 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 56560 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 75059 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 67908 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В порту Судана затонуло судно, на котором было 16 тысяч овец.

В порту Судана затонуло судно, на котором было 16 тысяч овец.

Киев • УНН

 • 154077 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Суданские чиновники сообщили, что в субботу вечером у побережья Судана в Красном море затонуло судно на котором было около 16 тыс. овец, направлявшееся в Саудовскую Аравию. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia, пишет УНН.

Подробности

Судно “Badr 1” перевозило 15 800 голов овец, что превышает его нагрузку, затонуло в воскресенье.

Один из чиновников подтвердил аварию и выживание экипажа судна, объяснив, что “затопление корабля повлияет на работу порта”.

Чиновник указал, что судно работало с максимальным тоннажем 9 тысяч голов, и в него были внесены изменения, чтобы увеличить его тоннаж, отметив, что “это впервые на борту свыше 15 тысяч голов, поскольку раньше он перевозил 12 тысяч”.

Напомним

Русские отправили из порта Мариуполя третью партию ворованного металла.

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