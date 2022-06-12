Росіяни відправили із порту Маріуполя третю партію краденого металу - Андрющенко

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"Маріуполь. Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Такий він, день росії. День вбивці та мародера", - йдеться в повідомленні.

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Андрющенко розповів, що рашисти розгорнули "триколірну ганчірку" в 2,4 тис кв метра на Площі воїнів - визволителів.

"Знов - без маріупольців, яким це "свято на костях" геть незрозуміле. Всі бачуть справжнє обличчя росіі в Маріуполі. Руйнування. Вбивство. Мародерство", - додав він.

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Додамо

Російські війська вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.