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Росіяни відправили із порту Маріуполя третю партію краденого металу - Андрющенко

Росіяни відправили із порту Маріуполя третю партію краденого металу - Андрющенко

Київ • УНН

 • 102537 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Рашисти втретє відправили із порту Маріуполя судно з украденим українським металом. Про це в неділю, 12 червня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

"Маріуполь. Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Такий він, день росії. День вбивці та мародера", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Андрющенко розповів, що рашисти розгорнули "триколірну ганчірку" в 2,4 тис кв метра на Площі воїнів - визволителів.

"Знов - без маріупольців, яким це "свято на костях" геть незрозуміле. Всі бачуть справжнє обличчя росіі в Маріуполі. Руйнування. Вбивство. Мародерство", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Будуть вивозити малими партіями: окупанти розпочали першу погрузку металопрокату в порту Маріуполя

Додамо

Російські війська вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.

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