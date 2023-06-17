У порту окупованого Бердянська помітили стовп чорного диму: що горить - невідомо

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Телеграм канал Вазелін опублікував фото Бердянського порту, на якому видно великий стовп чорного диму.

"Вибухів у Бердянську не було. Що горить поки не відомо... Але те, що поряд з окупантами вже радує", - повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".

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