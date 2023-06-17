У порту окупованого Бердянська помітили стовп чорного диму: що горить - невідомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В окупованому Бердянську помітили стовп чорного диму. Як повідомляють Telegram-канали, дим помітили в порту, але що саме горить - невідомо, передає УНН.
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Телеграм канал Вазелін опублікував фото Бердянського порту, на якому видно великий стовп чорного диму.
"Вибухів у Бердянську не було. Що горить поки не відомо... Але те, що поряд з окупантами вже радує", - повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".
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