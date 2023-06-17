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В порту оккупированного Бердянска заметили столб черного дыма: что горит - неизвестно

Киев • УНН

 • 1718220 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В оккупированном Бердянске заметили столб черного дыма. Как сообщают Telegram-каналы, дым заметили в порту, но что именно горит - неизвестно, передает УНН.

В порту оккупированного Бердянска заметили столб черного дыма: что горит - неизвестно

Детали

Телеграм канал Вазелин опубликовал фото Бердянского порта, на котором видно большой столб черного дыма.

"Взрывов в Бердянске не было. Что горит пока не известно... Но то, что рядом с оккупантами уже радует", - сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня".

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