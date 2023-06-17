В порту оккупированного Бердянска заметили столб черного дыма: что горит - неизвестно

Детали

Телеграм канал Вазелин опубликовал фото Бердянского порта, на котором видно большой столб черного дыма.

"Взрывов в Бердянске не было. Что горит пока не известно... Но то, что рядом с оккупантами уже радует", - сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня".

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