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У Бердянську сталася "бавовна": підірвалося авто одного з російських "гастролерів"

Київ • УНН

 • 3830121 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух автомобіля, який належало одному з російських "гастролерів", який виконував специфічні завдання. Крім цього, протягом п'ятниці, 16 червня, у Токмаку пролунало чотири потужні вибухи, розповів в ефірі національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

У Бердянську сталася "бавовна": підірвалося авто одного з російських "гастролерів"

Цитата

"На тимчасово окупованій території Запорізької області продовжує виникати "бавовна". Так, вчора вранці у Бердянську був вибух однієї з автівок. За інформацією місцевих жителів, вона належала одному з "гастролерів", який приїхав на тимчасово окуповану територію Запорізької області, і виконував специфічні функції", - повідомив Федоров.

Деталі

Крім цього, за його словами, "щонайменше" у п'ятницю в Токмаку, "який на сьогодні можна назвати фронтовим містом" пролунало чотири потужних вибухи. Федоров, підбиваючи підсумки тижня, нагадав, що поблизу Мелітополя зійшов з рейок потяг, який вивозив крадену залізну руду з шахти в Басилівському районі.

"Тож ліквідація ворогів продовжується", - резюмував міський голова.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув теплотяг, який російські загарбники використовували для транспортування палива на фронт.

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