Через "бавовну” в Мелітополі були пошкоджені залізничні колії та вагони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Вчорашній вибух у Мелітополі пошкодив залізничні колії та вагони, завдяки яким окупанти викрадали з тимчасово окупованих земель руду. Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Федоров, згідно з уточненою інформацією про вчорашній вибух у Мелітополі, постраждала ділянка залізниці. Це призвело до втрати 5 вагонів, які зійшли з рейок та пошкодження 50 метрів колії, що заблокувало залізничний маршрут.
Він також додав, що після "бавовни" окупанти розпочали пошук диверсантів.
Доповнення
Мер Мелітополя нагадав, що через наявність широкої мережі залізничних колій і вузлової станції окупанти перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту.
На зворотному шляху через місто загарбники везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі на росію.
Нагадаємо
Вчора близько 13:30 пролунав вибух у Мелітополі, який чули місцеві мешканці на півночі міста. Також, за годину до цього вибухи чули мешканці центральних районів.
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