Из-за "хлопка" в Мелитополе были повреждены железнодорожные пути и вагоны

Детали

Как отметил Федоров, согласно уточненной информации о вчерашнем взрыве в Мелитополе, пострадал участок железной дороги. Это привело к потере 5 вагонов, которые сошли с рельсов и повреждению 50 метров пути, что заблокировало железнодорожный маршрут.

Он также добавил, что после "хлопка" оккупанты начали поиск диверсантов.

Дополнение

Мэр Мелитополя напомнил, что из-за наличия широкой сети железнодорожных путей и узловой станции оккупанты превратили Мелитополь в хаб для транспортировки военных и техники на Запорожскую линию фронта.

На обратном пути через город захватчики везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска и далее на россию.

Напомним

Вчера около 13:30 прогремел взрыв в Мелитополе, который слышали местные жители на севере города. Также, за час до этого взрывы слышали жители центральных районов.

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