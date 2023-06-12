У Мелітополі підірвали тепловоз, яким росіяни транспортували паливо на фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув тепловоз, який російські загарбники використовували для транспортування палива на фронт. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
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"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - зазначив Федоров.
За його словами, це вже другий тепловоз окупантів за останні два місяці, який достроково виходить з ладу.
Доповнення
У ніч на 12 червня у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно вибухи. Як повідомляли місцеві Telegram-канали, вибухи пролунали у районі Нового Мелітополя та Юрівки.