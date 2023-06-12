В Мелитополе взорвали тепловоз, которым россияне транспортировали топливо на фронт

Детали

"Не везет оккупантам Мелитополя с техникой - быстро изнашивается. По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо. Рашисты используют технику для транспортировки топлива на фронт. И каждый раз возможностей все меньше", - отметил Федоров.

По его словам, это уже второй тепловоз оккупантов за последние два месяца, который досрочно выходит из строя.

Дополнение

В ночь на 12 июня во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Как сообщали местные Telegram-каналы, взрывы прозвучали в районе Нового Мелитополя и Юровки.