В Мелитополе взорвали тепловоз, которым россияне транспортировали топливо на фронт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе взорвался тепловоз, который российские захватчики использовали для транспортировки топлива на фронт. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
Детали
"Не везет оккупантам Мелитополя с техникой - быстро изнашивается. По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо. Рашисты используют технику для транспортировки топлива на фронт. И каждый раз возможностей все меньше", - отметил Федоров.
По его словам, это уже второй тепловоз оккупантов за последние два месяца, который досрочно выходит из строя.
Дополнение
В ночь на 12 июня во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Как сообщали местные Telegram-каналы, взрывы прозвучали в районе Нового Мелитополя и Юровки.