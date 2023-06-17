В Бердянске произошли "хлопки": подорвалось авто одного из российских "гастролеров"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 34442 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 76474 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 79706 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 202153 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 108820 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 107241 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 318320 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81198 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132588 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170049 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 243747 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 133332 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 88621 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 68954 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 33713 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 202079 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 243973 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 318251 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 319305 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 368553 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 33880 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 69109 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 88774 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 133480 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 71305 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Бердянске произошли "хлопки": подорвалось авто одного из российских "гастролеров"

Киев • УНН

 • 3830121 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв автомобиля, который принадлежало одному из российских "гастролеров", выполнявшему специфические задания. Кроме этого, в течение пятницы, 16 июня, в Токмаке прозвучало четыре мощных взрыва, рассказал в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Бердянске произошли "хлопки": подорвалось авто одного из российских "гастролеров"

Цитата

"На временно оккупированной территории Запорожской области продолжает возникать "хлопок". Так, вчера утром в Бердянске был взрыв одной из машин. По информации местных жителей, она принадлежала одному из "гастролеров", который приехал на временно оккупированную территорию Запорожской области, и выполнял специфические функции", - сообщил Федоров.

Детали

Кроме этого, по его словам, "по меньшей мере" в пятницу в Токмаке, "который на сегодня можно назвать фронтовым городом" прозвучало четыре мощных взрыва. Федоров, подводя итоги недели, напомнил, что вблизи Мелитополя сошел с рельсов поезд, вывозивший краденую железную руду с шахты в Басиловском районе.

"Так что ликвидация врагов продолжается", - резюмировал мэр.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе взорвался тепловоз, который российские захватчики использовали для транспортировки топлива на фронт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77