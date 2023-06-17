В Бердянске произошли "хлопки": подорвалось авто одного из российских "гастролеров"

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"На временно оккупированной территории Запорожской области продолжает возникать "хлопок". Так, вчера утром в Бердянске был взрыв одной из машин. По информации местных жителей, она принадлежала одному из "гастролеров", который приехал на временно оккупированную территорию Запорожской области, и выполнял специфические функции", - сообщил Федоров.

Детали

Кроме этого, по его словам, "по меньшей мере" в пятницу в Токмаке, "который на сегодня можно назвать фронтовым городом" прозвучало четыре мощных взрыва. Федоров, подводя итоги недели, напомнил, что вблизи Мелитополя сошел с рельсов поезд, вывозивший краденую железную руду с шахты в Басиловском районе.

"Так что ликвидация врагов продолжается", - резюмировал мэр.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе взорвался тепловоз, который российские захватчики использовали для транспортировки топлива на фронт.