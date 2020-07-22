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У Полтавській області на гепатит хворіє майже 4 тисячі людей

У Полтавській області на гепатит хворіє майже 4 тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Полтавській області кількість хворих на гепатит перевищує 4 тисячі. Статистику захворюваності гепатитом в Полтавській області УНН повідомив в офіційному листі Директор Департаменту Охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак.

За інформацією Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, в Полтавській області станом на 11.07.2020 року загальна кількість хворих на гепатит В і С становить 3922 людини.

Ще 167 осіб хворих на гепатит В і С були зареєстровані на початку року.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO.

На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

Українські Національні Новини

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