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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102309 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116284 просмотра

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В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В Полтавской области количество больных гепатитом превышает 4 тысячи. Статистику заболеваемости гепатитом в Полтавской области УНН сообщил в официальном письме Директор Департамента Охраны Здоровья Полтавской ОГА Виктор Лысак.

По информации Департамента охраны здоровья облгосадминистрации в Полтавской области по состоянию на 11.07.2020 общее количество больных гепатитом В и С составляет 3922 человека.

Ещё 167 человек больных гепатитом В и С были зарегистрированы в начале года.

Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром. 

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO.

На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.

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