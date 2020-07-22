В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Полтавской области количество больных гепатитом превышает 4 тысячи. Статистику заболеваемости гепатитом в Полтавской области УНН сообщил в официальном письме Директор Департамента Охраны Здоровья Полтавской ОГА Виктор Лысак.
По информации Департамента охраны здоровья облгосадминистрации в Полтавской области по состоянию на 11.07.2020 общее количество больных гепатитом В и С составляет 3922 человека.
Ещё 167 человек больных гепатитом В и С были зарегистрированы в начале года.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.
В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO.
На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.