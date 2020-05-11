У Полтаві внаслідок ДТП травмовано троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У неділю близько 06:00 на перехресті вулиць Великотирнівська та Половка у Полтаві сталося зіткнення автомобілів Daewoo та Volkswagen. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 25-річний водій та 29-річний пасажир автомобіля Daewoо, а також 40-річний водій автомобіля Volkswagen. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Харкові травмували пішохода внаслідок потрійного ДТП.