В Полтаве в результате ДТП травмированы три человека

В результате столкновения телесные повреждения получили 25-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля Daewoо, а также 40-летний водитель автомобиля Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил дорожного движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Харькове травмировали пешехода в результате тройного ДТП.