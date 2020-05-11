В Полтаве в результате ДТП травмированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В воскресенье около 06:00 на перекрестке улиц Великотерновская и Половка в Полтаве произошло столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
В результате столкновения телесные повреждения получили 25-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля Daewoо, а также 40-летний водитель автомобиля Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Решается вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил дорожного движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Харькове травмировали пешехода в результате тройного ДТП.