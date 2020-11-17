У Полтаві патрульний на смерть збив пішохода: ДБР почало розслідування

“Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника управління патрульної поліції в Полтавській області. Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). За попередньою інформацією, увечері 16 листопада патрульний, керуючи службовим автомобілем Skoda Rapid, здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину. Отримані тілесні ушкодження виявилися не сумісними із життям. Пішохід помер у кареті швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі полтавського ДБР здійснили невідкладний виїзд на місце пригоди та забезпечили проведення першочергових слідчих дій.

“Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на транспортний засіб, призначено низку спеціальних експертиз”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ТУ ДБР у місті Полтаві. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура. Оперативний супровід - Полтавське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Харківщині п’ять автомобілів, серед яких поліцейське авто та бензовоз, стали учасниками ДТП.