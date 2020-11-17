В Полтаве патрульный насмерть сбил пешехода: ГБР начало расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного в Полтаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника управления патрульной полиции в Полтавской области. Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный, управляя служебным автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи полтавского ГБР осуществили неотложный выезд на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.
"Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз", - указано в сообщении.
Сообщается, что досудебное расследование уголовного производства находится на контроле руководства ТУ ГБР в городе Полтаве. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Полтавское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, в Харьковской области пять автомобилей, среди которых полицейский автомобиль и бензовоз, стали участниками ДТП.