У Полтаві іноземець викрав автівку з двома малолітніми дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правопорушник викрав легковий автомобіль, на задньому сидінні якого знаходилися двоє малолітніх дітей. Після викрадення авто чоловік, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Виявилося, що викрадачем є 20-річний студент, який прибув із республіки Судан для навчання в одному із вишів Полтави. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області.
До поліції міста Полтава 24-го серпня надійшла інформація від чоловіка, що близько 13-ї години по вулиці Соборності невідомий заволодів його автомобілем Opel, в салоні якого перебували двоє дітей: 2012 та 2019 років народження.
На пошуки автомобіля одразу орієнтували весь особовий склад поліції міста. Упродовж декількох хвилин поліцейські виявили даний автомобіль по вулиці Маршала Бірюзова. Чоловік, який кермував авто, допустив зіткнення з відбійником та почав тікати. Однак поліцейським вдалося наздогнати та затримати правопорушника.
"За кермом автомобіля знаходився громадянин Судану, 1999 р.н., студент одного із полтавських закладів вищої освіти. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчими відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від 3-ох до 5-ти років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії", - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.
Нагадаємо, у столиці затримали іноземця, який влаштував стрілянину в Гідропарку та поранив охоронця кафе.