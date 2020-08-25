В Полтаве иностранец похитил автомобиль с двумя малолетними детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Правонарушитель похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей. После похищения авто мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие. Оказалось, что похитителем является 20-летний студент, прибывший из республики Судан для обучения в одном из вузов Полтавы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.
В полицию города Полтава 24 августа поступила информация от мужчины, около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем Opel, в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 годов рождения.
На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль по улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.
"За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия", - сообщил заместитель начальника полиции Полтавской области Артем Родыгин.
Напомним, в столице задержали иностранца, который устроил стрельбу в Гидропарке и ранил охранника кафе.