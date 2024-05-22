У Польщі знову створили комісію з розслідування впливу росії
Київ • УНН
Польща відтворила комісію з розслідування впливу росії на інтереси безпеки країни в 2004-2024 роках, очолювану главою військової контррозвідки, на тлі побоювань з приводу російських спроб саботажу і підривної діяльності.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення комісії з розслідування впливу росії та білорусі на безпеку та інтереси країни у 2004-2024 роках. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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Зазначається, що аналогічна комісія була створена торік правлячою партією "Закон і справедливість" (PiS), але після перемоги на парламентських виборах коаліція Туска закрила її. Критики, зокрема Туск, звинувачували PiS у бажанні використати комісію для переслідування опозиції. Наразі аналогічну комісію очолить голова військової контррозвідки генерал Ярослав Строжик.
Варшава вважає, що її становище в якості центру західних постачань в Україну зробило її ключовою мішенню для російських спецслужб.
Туск навів приклад: у Вроцлаві було припинено спробу підпалу заводу з виробництва фарб.
Підпал, поза всякими сумнівами, був замовлений російськими службами,
До цього, тиждень тому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за останні дні в різних районах країни сталося 6 серйозних пожеж.
Нагадаємо
Польща попереджає про посилення російських спроб саботажу, підривної діяльності та втручання в європейські політичні процеси, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту.