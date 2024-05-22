В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о возобновлении комиссии по расследованию влияния россии и беларуси на безопасность и интересы страны в 2004-2024 годах. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что аналогичная комиссия была создана в прошлом году правящей партией "Закон и справедливость" (PiS), но после победы на парламентских выборах коалиция Туска закрыла ее. Критики, в частности Туск, обвинили PiS в желании использовать комиссию для преследования оппозиции. Сейчас аналогичную комиссию возглавит глава военной контрразведки генерал Ярослав Строжик.

Варшава считает, что ее положение в качестве центра западных поставок в Украину сделало ее ключевой мишенью для российских спецслужб.

Туск привел пример: во Вроцлаве была пресечена попытка поджога завода по производству красок.

Поджог, вне всяких сомнений, был заказан российскими службами, - подчеркнул премьер-министр Польши.

До этого, неделю назад президент Польши Анджей Дуда заявил, что за последние дни в разных районах Украины произошло 6 серьезных пожаров.

Напомним

Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы, особенно в преддверии выборов в Европейский парламент.