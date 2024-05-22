В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

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Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.
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