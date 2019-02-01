У Польщу повернулася африканська чума
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Польщі зафіксували перший з початку року випадок африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН із посиланням на Польське радіо.
Захворювання було зареєстроване у Вармінсько-Мазурському воєводстві, у свійських свиней.
"У господарстві знаходилося 67 свиней, 5 з них загинуло від хвороби, а інших - необхідно забити", – повідомив головний лікар ветеринарної медицини Польщі Павел Нємчук.
Повідомляється, що протягом 2018 року у Польщі було зафіксовано 163 випадки АЧС серед диких кабанів.
Як писав УНН, Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році.
Зауважимо, що минулого року в Україні сталося понад 140 спалахів АЧС у різних областях. І держава досі не компенсувала фермерам понад 27 млн грн збитків, завданих хворобою.
До цього, за словами депутата Сергія Тригубенка, призвела “неспроможність контролюючих органів (Держпродспоживслужби) належно виконувати свої обов’язки”.