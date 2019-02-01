В Польшу вернулась африканская чума
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Польше зафиксирован первый с начала года случай африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Заболевание было зарегистрировано в Варминьско-Мазурском воеводстве, у домашних свиней.
"В хозяйстве находилось 67 свиней, 5 из них погибли от болезни, а других - необходимо забить", - сообщил главный врач ветеринарной медицины Польши Павел Немчук.
Сообщается, что в течение 2018 года в Польше было зафиксировано 163 случая АЧС среди диких кабанов.
Как писал УНН, Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году.
Отметим, что в прошлом году в Украине произошло более 140 вспышек АЧС в различных областях. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью.
До этого, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) относительно выполнения своих обязанностей".