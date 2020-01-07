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У Польщі заявили, що готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу

У Польщі заявили, що готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Польща готова допомагати Білорусі наблизитися до Заходу, але не буде легітимізувати режим Лукашенка. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Польське радіо".

Як повідомив віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський, президент Білорусі веде подвійну політичну гру, метою якої є утримання влади.

"Сигнали, які Білорусь висилає Заходу, надалі слабкі. З одного боку, Лукашенко показує, що він не готовий повністю об’єднатися, а точніше - піддатися диктатурі Москви. А з другого боку не видно, що він готовий ввести зміни, які би наблизили Білорусь до Західної Європи", - зазначив Яблонський.

Нагадаємо, Білорусь домовилася про постачання першої партії російської нафти за ціною без премії.

Українські Національні Новини

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