В Польше заявили, что готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Польша готова помогать Беларуси приблизиться к Западу, но не будет легитимизировать режим Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Как сообщил вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский, президент Беларуси ведет двойную политическую игру, целью которой является удержание власти.
"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, в дальнейшем слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - отметил Яблонский.
Напомним, Беларусь договорилась о поставках первой партии российской нефти по цене без премии.