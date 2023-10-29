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У Польщі затримали двох українців через смерть немовляти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У польському місті Гдиня затримали двох громадян України через імовірну причетність до смерті новонародженої дитини. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.

У Польщі затримали двох українців через смерть немовляти

Цитата

«У Гдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини. Поліція затримала двох громадян України - матір дитини та її партнера», — йдеться в повідомленні.

Деталі

В окружній прокуратурі додали, що тіло новонародженого було виявлено у п’ятницю.

«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», - розповів прокурор Маріуш Душинський.

За попередньою інформацією, зазначає Польське радіо, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. Правоохоронці затримали й партнера жінки, 43-річного чоловіка, також громадянина України.

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