У Польщі затримали двох українців через смерть немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У польському місті Гдиня затримали двох громадян України через імовірну причетність до смерті новонародженої дитини. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
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«У Гдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини. Поліція затримала двох громадян України - матір дитини та її партнера», — йдеться в повідомленні.
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В окружній прокуратурі додали, що тіло новонародженого було виявлено у п’ятницю.
«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», - розповів прокурор Маріуш Душинський.
За попередньою інформацією, зазначає Польське радіо, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. Правоохоронці затримали й партнера жінки, 43-річного чоловіка, також громадянина України.
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