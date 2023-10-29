В Польше задержали двух украинцев из-за смерти младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В польском городе Гдыня задержали двух граждан Украины из-за вероятной причастности к смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
Цитата
«В Гдыне на балконе квартиры нашли останки новорожденного ребенка. Полиция задержала двух граждан Украины - мать ребенка и ее партнера», — говорится в сообщении.
Детали
В окружной прокуратуре добавили, что тело новорожденного было обнаружено в пятницу.
«На месте проводились мероприятия с участием судебно-медицинского эксперта. В субботу проводилось вскрытие. От результатов вскрытия будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры», - рассказал прокурор Мариуш Душинский.
По предварительной информации, отмечает Польское радио, ребенка родила 44-летняя гражданка Украины, которую задержала полиция. Правоохранители задержали и партнера женщины, 43-летнего мужчину, также гражданина Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше после скандальной оргии епископ уходит в отставку