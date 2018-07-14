У Польщі загинув український будівельник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах у Великопольському воєводстві Польщі упав з даху і загинув на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Трагедія сталася в суботу у передобідню пору.
"Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці", - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.
Обставини трагічної події розслідує поліція, прокуратура та польська державна інспекція праці.
Нагадаємо, у червні у Вроцлаві загинув будівельник з України.