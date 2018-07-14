У Польщі загинув український будівельник

Трагедія сталася в суботу у передобідню пору.

"Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці", - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.

Обставини трагічної події розслідує поліція, прокуратура та польська державна інспекція праці.

Нагадаємо, у червні у Вроцлаві загинув будівельник з України.