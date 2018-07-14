В Польше погиб украинский строитель

Трагедия произошла в субботу в предобеденное время.

"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", - сказала Эвелина Грабова с уездной комендатуры полиции в Шамотулах.

Обстоятельства трагического события расследует полиция, прокуратура и польская государственная инспекция труда.

Напомним, в июне во Вроцлаве погиб строитель из Украины.