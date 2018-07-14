В Польше погиб украинский строитель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах в Великопольском воеводстве Польши упал с крыши и погиб на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Трагедия произошла в субботу в предобеденное время.
"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", - сказала Эвелина Грабова с уездной комендатуры полиции в Шамотулах.
Обстоятельства трагического события расследует полиция, прокуратура и польская государственная инспекция труда.
Напомним, в июне во Вроцлаве погиб строитель из Украины.