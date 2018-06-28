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У Вроцлаві загинув будівельник з України

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КИЇВ. 28 червня. УНН. У польському Вроцлаві на будівельному майданчику загинув робітник з України — на нього впали елементи сходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське радіо”.

“Трагедія сталася перед восьмою годиною ранку. На будівельному майданчику у Вроцлаві, де споруджують офісний комплекс (між вулицями Лігницька та Яворська), на робітника з України впали конструктивні елементи сходів”, — йдеться у повідомленні.

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Аби витягнути чоловіка з-під завалів, пожежники використали підйомний кран, їм допомагала поліція. Операція з порятунку тривала 2 години, однак 46-річний українець помер від отриманих травм.

Причина обвалу сходів не відома. Через інцидент роботи на будмайданчику припинили.

Нагадаємо, 19 січня, близько 11:00, на автодорозі “Устилуг-Луцьк—Рівне” в селі Зоря (Рівненська область) сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, громадянин Республіки Польща, керуючи автомобілем “Volkswagen Passat”, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем.

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