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Во Вроцлаве погиб строитель из Украины

Во Вроцлаве погиб строитель из Украины

Киев  •  УНН

 • 11046 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В польском Вроцлаве на строительной площадке погиб рабочий из Украины — на него упали элементы лестницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Польское радио”.

“Трагедия произошла перед восемью часами утра. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы”, — говорится в сообщении.

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Чтобы вытащить мужчину из-под завалов, пожарные использовали подъемный кран, им помогала полиция. Операция по спасению длилась 2:00, однако 46-летний украинец умер от полученных травм.

Причина обвала лестницы не известна. Из-за инцидента работы на стройплощадке прекратили.

Напомним, 19 января, около 11:00, на автодороге “Устилуг-Луцк-Ровно” в селе Заря (Ровенская область) произошла смертельная ДТП. По предварительной информации, гражданин Республики Польша, управляя автомобилем “Volkswagen Passat”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

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