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У Польщі відкрили пам'ятник Симону Петлюрі

У Польщі відкрили пам'ятник Симону Петлюрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поблизу Варшави відкрили пам'ятник "Перед Варшавською битвою", який включає главу Директорії УНР Симона Петлюру і першого голову відродженої польської держави Юзефа Пілсудського. Про це повідомляє пресслужба  Міністерства культури та національної спадщини Польщі, інформує УНН.

"Юзеф Пілсудський, Пол Телекі, Симон Петлюра та Шарль де Голль - це фігури, увічнені на пам'ятнику професора Кароля Бадини "Перед битвою під Варшавою". Пам’ятник згадує підтримку Польщі Угорщиною, Францією та Україною під час польсько-більшовицької війни 1920 року. Це ще одна подія, присвячена століттю "Варшавської битви", - йдеться у повідомленні.

На пам’ятнику, присвяченому цій події, зображені представники чотирьох держав: маршал Польщі Юзеф Пілсудський, прем’єр-міністр Угорщини Пал Телекі, український командир - отаман УНР Симон Петлюра та Шарль де Голль - тоді військовий радник штабу польської армії, згодом президент Франції.

Зазначається, що пам’ятник відкрили у містечку Скерневіце (близько 80 км від Варшави), пам'ятник символізує про міжнародну підтримку Польщі у протистоянні більшовицькій Росії у 1920 році.

"Пам’ятник, який ми відкриваємо тут у 100-річчя "Варшавської битви", є пам’ятником міжособистісної та міжнародної солідарності. Тоді поляки з угорцями, українцями, французами, а також білорусами, американцями та румунами, які також постачали військові матеріали захисникам Варшави та Польщі, захищали Європу від більшовизму. Тоді ми були всі разом", -  зазначив польський віце-прем'єр-міністр Пьотр Глінський

Довідка УНН: Симон Петлюра (1879 - 1926) — український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, діяч революційних подій 1917-1922 років. Організатор українських збройних сил, голова Директорії УНР (1919-1920). Вбитий у 1926 році у Парижі.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Варшаві скверу дали ім'я генерала армії УНР.

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