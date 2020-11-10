В Польше открыли памятник Симону Петлюре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Близ Варшавы открыли памятник "Перед Варшавской битвой", который включает главу Директории УНР Симона Петлюру и первого главу возрожденного польского государства Юзефа Пилсудского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и национального наследия Польши, информирует УНН.
"Юзеф Пилсудский, Пал Телеки, Симон Петлюра и Шарль де Голль - это фигуры, увековечены на памятнике профессора Кароля Бадыны "Перед битвой под Варшавой". Памятник вспоминает о поддержке Польши Венгрией, Францией и Украиной во время польско-большевистской войны 1920 года. Это еще одно событие, посвященная столетию "Варшавской битвы", - говорится в сообщении.
На памятнике, посвященном этому событию, изображены представители четырех государств: маршал Польши Юзеф Пилсудский, премьер-министр Венгрии Пал Телеки, украинский командир - атаман УНР Симон Петлюра и Шарль де Голль - тогда военный советник штаба польской армии, впоследствии президент Франции.
Отмечается, что памятник открыли в городке Скерневице (около 80 км от Варшавы), памятник символизирует о международной поддержке Польши в противостоянии большевистской России в 1920 году.
"Памятник, который мы открываем здесь в 100-летие "Варшавской битвы", является памятником межличностной и международной солидарности. Тогда поляки с венграми, украинцами, французами, а также белорусами, американцами и румынами, которые также поставляли военные материалы защитникам Варшавы и Польши, защищали Европу от большевизма. Тогда мы были все вместе", - отметил польский вице-премьер-министр Петр Глинский.
Справка УНН: Симон Петлюра (1879 - 1926) - украинский государственный, военный и политический деятель, публицист, литературный и театральный критик, деятель революционных событий 1917-1922 годов. Организатор украинских вооруженных сил, глава Директории УНР (1919-1920). Убит в 1926 году в Париже.
Как сообщалось ранее в УНН, в Варшаве скверу дали имя генерала армии УНР.