У Польщі пройшли масові протести проти судової реформи

"Тисячі поляків вийшли на вулиці, протестуючи проти звільнення судді Павела Ющишина, який поставив під сумнів незалежність судді, призначеного новою Національною радою юстиції", - пишуть у виданні.

Так, люди вийшли на вулиці в неділю, 1 грудня, на знак протесту проти звільнення судді Павла Ющишина з Ольштина, який виступив проти проведеної польськими властями судової реформи.

Повідомляється, що в Варшаві протестуючі зібралися біля будівлі Мін'юсту, з транспарантами "Пошана і слава суддям, які не дають себе зламати" і "Незалежні суди - це право всіх громадян".

Акції пройшли також і в Кракові, Познані, Щецині і Вроцлаві.

Як пишуть у виданні, кілька днів тому суддя Павел Ющишин був звільнений зі своєї посади після дисциплінарного розгляду з приводу його дій під час розгляду апеляції. Ющишин поставив під сумнів незалежність судді, який виніс вирок у першій інстанції, який був призначений новим орган, що наглядає за всіма судами країни - Національною радою юстиції, яка була створений в рамках судової реформи, ініційованої правлячої національно-консервативною партією "Закон і справедливість".

Нагадаємо, що система польської юстиції перебудовується з 2015 року. В рамках судової реформи були прийняті закони про реорганізацію Верховного суду і про Національну раду юстиції. Міністру юстиції було передано повноваження призначати і ініціювати відставку суддів Верховного суду, яких закон дозволив відправляти на пенсію достроково. Положення про пенсійний вік суддів було скасовано в 2018 році.

Польська судова реформа потрапила під жорстку критику в Євросоюзі. 20 грудня 2017 року Єврокомісія вперше в історії Євросоюзу запустила санкційні процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи, що може призвести до позбавлення республіки права голосу в Раді ЄС. У липні схвалення в парламенті Польщі судової реформи спровокувало акції протесту, в яких взяли участь понад 100 тис. людей. Маніфестанти заявили, що правляча партія "Закон і справедливість" намагається взяти під свій контроль не тільки Верховний суд, а й всю судову систему країни.