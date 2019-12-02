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В Польше прошли массовые протесты против судебной реформы

В Польше прошли массовые протесты против судебной реформы

Киев  •  УНН

 • 9190 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Польше сразу в нескольких городах тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против увольнения судьи Павла Ющишина из Ольштына, который выступил против проводимой властями судебной реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Тысячи поляков вышли на улицы, протестуя против увольнения судьи Павла Ющишина, который поставил под сомнение независимость судьи, назначенного новым Национальным советом юстиции", - пишут в издании.

Так, люди вышли на улицы в воскресенье, 1 декабря, в знак протеста против увольнения судьи Павла Ющишина из Ольштына, который выступил против проводимой польскими властями судебной реформы.

Сообщается, что в Варшаве протестующие собрались у здания Минюста, с транспарантами "Уважение и слава судьям, которые не дают себя сломать" и "Независимые суды - это право всех граждан".

Акции прошли также и в Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве.

Как пишут в издании, несколько дней назад судья Павел Ющишин был уволен со своего поста после дисциплинарного разбирательства по поводу его действий во время рассмотрения апелляции. Ющишин поставил под сомнение независимость судьи, вынесшего приговор в первой инстанции, который был назначен новым органом, надзирающим за всеми судами страны - Национальным советом юстиции, который был создан в рамках судебной реформы, инициированной правящей национально-консервативной партией "Закон и справедливость" .

Напомним, что система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В рамках судебной реформы были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон позволил отправлять на пенсию досрочно. Положения о пенсионном возрасте судей было отменено в 2018 году.

Польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе. 20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуры в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

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