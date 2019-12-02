В Польше прошли массовые протесты против судебной реформы

"Тысячи поляков вышли на улицы, протестуя против увольнения судьи Павла Ющишина, который поставил под сомнение независимость судьи, назначенного новым Национальным советом юстиции", - пишут в издании.

Так, люди вышли на улицы в воскресенье, 1 декабря, в знак протеста против увольнения судьи Павла Ющишина из Ольштына, который выступил против проводимой польскими властями судебной реформы.

Сообщается, что в Варшаве протестующие собрались у здания Минюста, с транспарантами "Уважение и слава судьям, которые не дают себя сломать" и "Независимые суды - это право всех граждан".

Акции прошли также и в Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве.

Как пишут в издании, несколько дней назад судья Павел Ющишин был уволен со своего поста после дисциплинарного разбирательства по поводу его действий во время рассмотрения апелляции. Ющишин поставил под сомнение независимость судьи, вынесшего приговор в первой инстанции, который был назначен новым органом, надзирающим за всеми судами страны - Национальным советом юстиции, который был создан в рамках судебной реформы, инициированной правящей национально-консервативной партией "Закон и справедливость" .

Напомним, что система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В рамках судебной реформы были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон позволил отправлять на пенсию досрочно. Положения о пенсионном возрасте судей было отменено в 2018 году.

Польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе. 20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуры в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.