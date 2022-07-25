У Польщі на міжнародному турнірі з боротьби Україна здобула 18 нагород

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Українська команда завоювала 18 нагород – 4 золотих медалі, 5 срібних та 9 бронзових.

Як відомо, "золото" здобули Ілона Прокопевнюк (до 62 кг), Соломія Винник (до 59 кг), Каміль Керимов (до 57 кг), Василь Михайлов (до 79 кг).

Оксана Лівач (до 50 кг), Андрій Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Зєлімхан Тогузов (до 74 кг), Магамед Закарієв (до 97 кг) на свій рахунок записали срібні нагороди.

Лілія Маланчук (до 53 кг), Марія Винник (до 55 кг), Катерина Зелених (до 65 кг), Анастасія Осняч (до 76 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг), Мухаммед Алієв (до 86 кг), Андрій Власов (до 92 кг), Юрій Ідзінський (до 125 кг) стали бронзовими призерами.

Нагадаємо

Завершився чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд у Португалії. Срібним призером світової першості стала збірна України.