В Польше на международном турнире по борьбе Украина завоевала 18 наград
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Варшаве прошел турнир по борьбе Poland Open. Мужская сборная стала первой в общекомандном зачете, женская – второй, пишет УНН.
Детали
Украинская команда завоевала 18 наград – 4 золотых медали, 5 серебряных и 9 бронзовых.
Как известно, "золото" получили Илона Прокопенюк (до 62 кг), Соломия Винник (до 59 кг), Камиль Керимов (до 57 кг), Василий Михайлов (до 79 кг).
Оксана Ливач (до 50 кг), Андрей Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Зелимхан Тогузов (до 74 кг), Магамед Закариев (до 97 кг) на свой счет записали серебряные награды.
Лилия Маланчук (до 53 кг), Мария Винник (до 55 кг), Екатерина Зеленых (до 65 кг), Анастасия Осняч (до 76 кг), Эрик Арушанян (до 65 кг), Алексей Борута (до 70 кг) , Мухаммед Алиев (до 86 кг), Андрей Власов (до 92 кг), Юрий Идзинский (до 125 кг) стали бронзовыми призерами.
Напомним
Завершился чемпионат мира по футзалу среди студенческих команд в Португалии. Серебряным призером мирового первенства стала сборная Украины.