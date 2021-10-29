У Польщі Леху Валенсі висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень

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Наголошується, що експрезидент був викликаний у прокуратуру Інституту національної пам’яті, яка розслідує справу про надання ним неправдивих свідчень у справі про підробку підписів на документах Служби безпеки.

Колишнього президента допитали у прокуратурі як підозрюваного. Валенса, у свою чергу, не визнав провини і відмовився надавати пояснення.

Звинувачення стосуються заяв Валенси про те, що він не співпрацював зі Службою безпеки ПНР, будучи лідером опозиції та керівником профспілки "Солідарність".

У той же час, у 2016 році в будинку колишнього глави МВС Польщі генерала Чеслава Кіщака було знайдено докази зворотного. Тоді було виявлено папку з документами, підписаними нібито Лехом Валенсою під псевдонімом "Болек", у яких підтверджувалася його співпраця зі спецслужбою. Валенса заявляв, що його підпис був підроблений.

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На президентських виборах 1990 року Валенса був обраний президентом Польщі у другому турі, набравши 74,25 % голосів. Він співзасновник і перший керівник профспілки “Солідарність” у 1980-х роках, у 1983 році він отримав Нобелівську премію миру.

У 1995 році Валенса програв президентські вибори Александру Квасневському і в 1996 році повернувся на попередню роботу електрика на судноверфі.

У березні цього року Лех Валенса ліг на операцію до лікарні, та перед цим записав прощальне відеозвернення і розмістив його у Facebook.

Повідомлялося, що к його кардіостимуляторів лопнув один з електродів. Крім цього, 78-річний політик страждає діабетом і від інших проблем зі здоров'я