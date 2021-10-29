В Польше Леху Валенсе выдвинули обвинения в предоставлении ложных показаний

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Отмечается, что экс-президент был вызван в прокуратуру Института национальной памяти, которая расследует дело о предоставлении им ложных показаний по делу о подлоге подписей на документах Службы безопасности.

Бывший президент был допрошен в прокуратуре в качестве подозреваемого. Валенса, в свою очередь, не признал вины и отказался давать объяснения.

Обвинения касаются заявлений Валенсы о том, что он не сотрудничал со Службой безопасности ПНС, являясь лидером оппозиции и руководителем профсоюза "Солидарность".

В то же время, в 2016 году в здании бывшего главы МВД Польши генерала Чеслава Кищака были найдены доказательства обратного. Тогда была обнаружена папка с документами, подписанными якобы Лехом Валенсой под псевдонимом "Болек", в которых подтверждалось его сотрудничество со спецслужбой. Валенса заявлял, что его подпись была подделана.

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На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре, набрав 74,25% голосов. Он соучредитель и первый руководитель профсоюза Солидарность в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасневскому и в 1996 году вернулся на предварительную работу электрика на судоверфе.

В марте этого года Лех Валенса лег на операцию в больницу и перед этим записал прощальное видеообращение и разместил его в Facebook.

Сообщалось, что в его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Кроме этого, 78-летний политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.