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Лех Валенса ліг на операцію в лікарню, записавши прощальне відеозвернення

Київ • УНН

 • 19325 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі Лех Валенса записав прощальне відеозвернення і розмістив його в неділю в Facebook перед тим, як лягти в лікарню на операцію на серці, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні я взяв слово, тому що не знаю, яка воля неба", - сказав Валенса, повідомивши про шпиталізацію. "Час покаже. Я готовий до двох основних наслідків, - додав він. - Не знаючи, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі, я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу".

"Разом з вами мені вдалося багато зробити. Не все вийшло, але не через мою лінь або небажання. Я робив тільки те, у що вірив, без якихось підтекстів, без підлості, без зради", - зазначив колишній президент.

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Деталі

За інформацією газети Super Express, Валенсі належить перенести операцію на серці. У його кардіостимуляторів лопнув один з електродів. Крім цього, 78-річний політик страждає діабетом і від інших проблем зі здоров'ям.

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